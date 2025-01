Climão no BBB: Guilherme dá fora em Marcelo sobre possível aliança no jogo

Quatro dias de programa, Marcelo quer que o grupo o defenda e mira Diego e Daniele como alvos. Marcelo conversa com Edi e outros participantes sobre estratégias de votos e alianças no jogo. Ele reforça a importância de proteger os aliados e adotar votos estratégicos para eliminar adversários.

Marcelo menciona que Diego é o principal alvo e explica que o grupo deve priorizar quem está em risco entre eles, ajustando os votos conforme a situação. Arleane ressalta que os primeiros e os segundos mais votados também são decisivos. Marcelo defende uma estratégia de votos para proteger os aliados e enfraquecer os oponentes, citando Diego como prioridade. Ele explica que, se alguém do grupo estiver em risco, os votos serão direcionados ao adversário mais ameaçado, garantindo a sobrevivência dos aliados.

Deu um fora

Guilherme dá um fora em Marcelo sobre uma possível aliança no jogo e alerta o colega sobre grupos. Guilherme conversa com Marcelo sobre uma proposta de aliança feita pelo manauara e explica que acha cedo para tomar esse tipo de decisão.

Ele demonstra preocupação com a forma como a situação pode ser percebida pelo público, temendo que seja interpretada como um pedido de apoio ou definição de lados. Guilherme destaca que ainda não vê divisões claras na casa e prefere deixar as relações acontecerem de forma natural. Marcelo responde de maneira tranquila, assegurando que não houve mal-entendidos e que ele não chegou a mencionar nada envolvendo os administradores. A conversa termina de forma amigável, com um aperto de mãos entre os dois.

Guilherme expressa a Marcelo sua preocupação com alianças precipitadas, temendo que sejam mal interpretadas pelo público. Ele prefere esperar até que as relações na casa se desenvolvam naturalmente. Marcelo tranquiliza Guilherme, garantindo que não houve intenções mal interpretadas, e a conversa encerra amigavelmente.