Colisão entre moto e bicicleta deixa três pessoas em estado grave em rodovia de Rio Branco

O motociclista Edson Silva Freire, de 37 anos, o passageiro Cristiano Pedrosa da Rocha, de 20 anos, e o ciclista Cosmo Alves de Souza, de 58 anos, ficaram gravemente feridos na noite desta quinta-feira (9), no km 62 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Edson e Cristiano haviam saído para jogar futebol em um local conhecido como “Juarez” e, ao retornarem para casa em uma motocicleta modelo XRE, de cor preta e 300 cilindradas, não conseguiram visualizar Cosmo, que trafegava em uma bicicleta. O ciclista, supostamente alcoolizado, estava fazendo zigue-zague no meio da rodovia, que é escura e mal iluminada.

A colisão foi praticamente inevitável, considerando que a Transacreana é totalmente sem nenhuma iluminação e apresenta diversos trechos com buracos e irregularidades na pista, dificultando a segurança no tráfego.

No impacto, os três foram arremessados e caíram violentamente contra o asfalto. Edson sofreu uma laceração no ombro direito, fraturou o braço esquerdo e teve escoriações por todo o corpo. Cristiano apresentou escoriações generalizadas, sendo que o lado direito do corpo perdeu parte do couro. Cosmo sofreu os ferimentos mais graves, incluindo um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima, um trauma torácico fechado e escoriações pelo corpo.

Diante da dificuldade de comunicação por falta de sinal telefônico na região, moradores enviaram mensagens via WhatsApp para familiares em Rio Branco, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado foram enviadas ao local.

A unidade básica chegou primeiro e iniciou os atendimentos. Cosmo foi priorizado devido à gravidade de seu estado e precisou ser intubado ainda durante o transporte para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado gravíssimo. Já Edson e Cristiano foram estabilizados. Edson foi levado ao hospital em uma caminhonete Amarok, enquanto Cristiano foi transportado por ambulância. Ambos apresentavam estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os procedimentos periciais. Após a conclusão dos trabalhos, a motocicleta e a bicicleta foram entregues aos familiares. O impacto foi tão forte que a bicicleta partiu ao meio.