Com 3 andares, Mercado Elias Mansour será novo cartão-postal da capital acreana, diz prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco intensifica o ritmo das obras do Mercado Elias Mansour, e afirma que o empreendimento promete transformar o centro da capital acreana em um novo ponto turístico e comercial.



De acordo com o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Lucas Guerra, o local terá três pavimentos e funções distintas.

O subsolo contará, por exemplo, contará com 108 vagas de estacionamento para carros e motos. Já o térreo será destinado a lojistas e lanchonetes, enquanto o andar superior abrigará feirantes que comercializarão produtos como verduras e legumes.

Durante visita técnica, o prefeito em exercício Alysson Bestene, destacou o compromisso com a qualidade e o cumprimento do cronograma, mesmo enfrentando desafios como o período chuvoso, típico da região.

Além do Mercado Elias Mansour, a Prefeitura de Rio Branco planeja ainda outras intervenções no centro da cidade, como a reforma do Terminal Urbano, a revitalização da orla do bairro Cadeia Velha e melhorias no calçadão da Benjamin Constant.

“O prazo de entrega da obra do Mercado Elias Mansour é até o final de dezembro de 2025, mesmo com as dificuldades desse período chuvoso, os serviços não param”, afirma a gestão.