Com baixa procura da população, vacina contra gripe é ofertada no Terminal de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), continua com a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que tem registrado uma adesão abaixo do esperado, mesmo diante do aumento de casos de síndromes gripais e internações causadas por problemas respiratórios.

Para alcançar o máximo de pessoas, novas estratégias estão sendo implementadas nos últimos. Nesta quarta (22), quinta-feira (23), e durante toda a próxima semana, equipes de vacinação estarão no Terminal Urbano da capital para imunizar a população que transita pelo local.

De acordo com a gestão, desde julho do ano passado, a vacina foi antecipada pelo Ministério da Saúde, mas até o momento, pouco mais de 60 mil pessoas foram imunizadas.

Além do terminal, a prefeitura ampliou os pontos de vacinação, disponibilizando doses em todas as unidades de saúde, supermercados, shopping centers e outros locais de grande circulação, e mesmo com os esforços, a cobertura vacinal ainda é considerada baixa, em que apenas 35% do grupo prioritário recebeu a vacina.

A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Socorro Martins, reforça que a vacina contra a Influenza está disponível para toda a população a partir de seis meses de idade, não sendo mais restrita a grupos prioritários. Ela destacou que a vacina é segura e essencial para evitar formas graves da doença, reduzindo internações e óbitos, mesmo que não impeça totalmente a infecção.

Na sexta-feira (24) e no sábado (25), haverá vacinação em supermercados e no shopping da cidade. “A iniciativa busca alcançar mais pessoas em locais estratégicos de grande movimentação”, destaca a gestão.

A Secretaria de Saúde informa que é fundamental que a população se imunize. Os pais precisam levar suas crianças, assim como idosos e demais membros da família, para receberem a dose da vacina e se protegerem contra as formas graves das síndromes gripais.

A campanha segue até 31 de janeiro, prazo final para que os moradores da capital se previnam contra doenças respiratórias e suas complicações.