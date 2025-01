O YouTuber Gaba visitou o estado do Acre e gravou mais um de seus vídeos da série “24 horas comendo no …”, em que ele visita as 27 unidades federativas do Brasil, onde passa um dia completo experimentando comidas comuns nesses estados.

Para aqueles que não conhecem as produções de Gaba , ele define o seu canal como: “Um canal voltado para as melhores comidas do mundo, experimentando comidas, fazendo comidas, como fazer comida, como comer comidas, uma aventura gastronômicas, será que rola até um asmr ou mukbang? Não entendo nada de gastronomia, mas gosto de comer bem”, conta ele em sua descrição na plataforma de vídeos.

A primeira parada do youtuber foi no Café do Teatro, encarando pela primeira vez a baixaria, afirmando ser uma das mais bonitas que já encontrou, mesmo tendo experimentado o prato em outros locais da cidade. Ele ainda experimentou um pastel de carne de sol com camarão no local. “Uma das melhores ideias de sabores já criadas na vida”, pontuou.

Ainda no local, ele provou o açaí ao estilo acreano, gelado e com a tradicional farinha de Cruzeiro do Sul. “Só de experimentar ele gelado assim, nesse calorão, já muda muito a experiência”, ressaltou Gaba.

Gaba ainda marcou presença no Mercado do Bosque, onde experimentou os quibes do local, começando pela especialidade do local, o quibe de arroz, seguido pelo de mandioca e pelo de trigo.

Ele ainda experimentou outros quitutes locais, como a banana frita doce, tambaqui assado, bolinhos de arroz e mandioca, carne de sol, costelinha de tambaqui, geladinhos, torta de cupuaçu, biscoito de Cruzeiro do Sul e saltenhas.

O youtuber visitou espaços como a Casa do Rio, o Flutuante, Mercado do Bosque, Mercado Municipal, encerrando o dia no Jannu’s Bistrô.

Confira abaixo um dos conteúdos criados por Gaba no estado do Acre: