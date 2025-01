Com valor de R$ 2,48 bilhões, Alysson sanciona Lei Orçamentária de Rio Branco para 2025

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, sancionou nesta terça-feira (14) a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano de 2025, que prevê um orçamento de R$ 2.481.860.414,00 para os cofres do município.

O valor representa um crescimento de 11,21% com relação a 2024. Do valor total, R$ 1,2 bilhão é proveniente de recursos próprios e transferências correntes.

A saúde e a educação continuam como prioridades no orçamento de 2025. Enquanto o mínimo constitucional exige 15% das receitas para a saúde, Rio Branco destinou 16%, garantindo mais recursos para o fortalecimento do atendimento público.

Já na educação, os investimentos alcançam 26,3% da receita, superando a exigência legal de 25%. Áreas como agricultura, abastecimento de água e infraestrutura urbana também foram contempladas, com foco nas comunidades mais vulneráveis.

O prefeito Alysson Bestene destacou o compromisso da gestão com a seriedade na aplicação dos recursos públicos.

“É isso que o prefeito Bocalom tem prezado, sempre em trabalhar com muita seriedade e honestidade com os recursos públicos, trabalhando com planejamento baseado no plano plurianual e todas essas áreas que vão receber esse aporte financeiro voltado para cada ação. A gente vai ao longo do ano acompanhar, fiscalizar. É importante ressaltar a presença do Poder Legislativo, que é a casa que acompanha, fiscaliza também as execuções do orçamento e é isso que o prefeito tem pregado. Tanto que as ações todas têm chegado perto da população e a gente vai fazer ainda mais ao longo do ano 2025 para superar vários desafios no ponto de vista de infraestrutura, saúde, educação e segurança pública”, disse.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira. Confira: