Combate à dengue! equipe do Ministério da Saúde realiza visita a unidades de saúde na capital

Com mais de 1.500 casos de dengue confirmados nas primeiras semanas de janeiro, o Acre enfrenta uma escalada preocupante da doença. Para conter o avanço e fortalecer as ações de vigilância, o Ministério da Saúde enviou ao estado uma equipe do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Contingência para Prevenção e Controle das Arboviroses, que também inclui o combate à Zika e à chikungunya.

Neste sábado, 18, técnicos do COE, acompanhados por representantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), visitaram Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) na capital. O objetivo foi avaliar a estrutura disponível para atender à crescente demanda e discutir a liberação de recursos destinados às ações emergenciais de combate à dengue.

Além de Rio Branco, as ações também ocorreram em Cruzeiro do Sul e municípios do Vale do Juruá, como Feijó e Tarauacá. Nessas localidades, a equipe do COE promoveu reuniões técnicas, orientações para mobilização social e atividades de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses.