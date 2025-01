Como foi a audiência da estreia oficial de Eliana na Globo

Eliana finalmente fez sua estreia oficial na Globo no domingo, 12, na quinta temporada da competição musical The Masked Singer Brasil. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o programa registrou 10,4 pontos de média e 22% de participação (total de televisores sintonizados no horário) na Grande São Paulo, com 60% a mais do que o SBT, que ficou na vice-liderança no horário. No Rio de Janeiro, o programa registrou 10 pontos, número que representa o dobro da audiência registrada por SBT e Record na mesma faixa.

O programa é a primeira atração comandada por Eliana na TV aberta desde sua chegada na emissora no ano passado, após deixar o SBT, onde havia trabalhado por 15 anos ininterruptamente. Ela também integra o elenco de apresentadoras do Saia Justa, do canal GNT, desde agosto, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.

Baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, o The Masked Singer Brasil é uma competição que coloca famosos fantasiados para cantar em um palco, e juízes, além do público, precisam descobrir quem está por trás de cada máscara. Em celebração aos 60 anos da TV Globo, a edição conta com personagens icônicos de novelas, sendo eles: Odete Roitman, de Vale Tudo (1988); Foguinho, de Cobras & Lagartos (2006), Bruno Mezenga, de O Rei do Gado (1997), Tieta, de Tieta (1989) e Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia (1993).

Os jurados da temporada são Tata Werneck, Tony Ramos, Belo e Sabrina Sato. A primeira eliminação foi da dupla Ruth e Raquel, desmascaradas como as dançarinas Sheila Mello e Sheila Carvalho, do grupo É o Tchan.

