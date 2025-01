Compartilhar a ‘planilha dos influenciadores’ é crime? Advogado explica possíveis consequências legais

Milhares de internautas compartilharam uma planilha com comentários sobre vários influenciadores brasileiros no X (antigo Twitter) nesta semana. Diante de inúmeros elogios e críticas aos famosos, muita gente passou a temer as possíveis consequências legais ao compartilhar o documento nas redes sociais.

A planilha teria sido feita por pessoas que trabalham nos bastidores de campanhas publicitárias como uma forma de alertas os colegas da área sobre cada influenciador. Entre os famosos criticados estão: Ludmilla, Malu Borges, Bruna Marquezine, Álvaro e GKay.

A Itatiaia conversou com o advogado criminalista Bruno Rodarte, que explica o que pode acontecer com quem criou, comentou e espalhou o documento. Segundo ele, os internautas só podem ser punidos, caso o influenciador entre com um processo judicial.

“O influenciador que se sentir prejudicado por essa planilha pode sim buscar a esfera judicial para defender os seus direitos. Caso eles comprovem um prejuízo financeiro ou moral, ele pode entrar com uma ação pedindo uma indenização. Ele também pode apresentar uma queixa-crime contra o internauta que escrever um comentário entendido como jocoso, calunioso ou difamatório”, afirmou.

Mas como saber de onde a planilha surgiu? Ainda não se sabe se o documento foi feito, de fato, por pessoas que tenham trabalhado com os famosos listados. Rodarte explica que, atualmente, a polícia já consegue descobrir esse tipo de informação.

“É possível descobrir em qual computador um determinado documento foi criado. Mas isso, obviamente, com auxílio das empresas de tecnologia, como Microsoft e Apple. A partir do momento que encontramos, temos uma prova muito interessante. Também é possível descobrir quais são os servidores que estão compartilhando esse documento”, disse.

Caso sejam identificados e o influenciador entre com um processo judicial, aí sim há possibilidade de quem criou, comentou na planilha ou compartilhou o documento ser punido.

“Se comprovada [a identidade do internauta], aí sim é possível se pensar na responsabilização penal desse indivíduo. Podemos dizer que quem compartilhar essa planilha pode sim ser alvo de uma ação indenizatória por parte dos influenciadores que se sentirem prejudicados. Além disso, a pessoa que divulgou essa planilha pode responder pelo crime de divulgação de segredo. Isso porque esse indivíduo teria divulgado um documento particular, que é a planilha, que pode prejudicar um terceiro, que nesse caso é o influenciador”, acrescentou o advogado.