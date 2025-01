Concorrência entre postos faz gasolina baixar mais 15 centavos nesta segunda-feira em Sena Madureira

Os motoristas de Sena Madureira começaram a semana com uma boa notícia: o preço da gasolina sofreu uma redução significativa devido à acirrada concorrência entre dois empresários do setor de combustíveis na cidade.

Nesta segunda-feira (20), o litro do combustível, que era vendido a R$ 7,25 em média, caiu para R$ 7,10 em diversos postos, como o Yaco, Sena e posto Avenida.

Além da gasolina, os valores do óleo diesel e do etanol também foram reduzidos, beneficiando ainda mais os consumidores da cidade. “Essa queda veio em boa hora, pois qualquer economia faz diferença no final do mês”, comentou um motorista que abastecia no posto Yaco.

Ainda não há previsão de até quando essa “guerra de preços” continuará, mas a disputa já é vista como um alívio para quem depende de combustíveis no dia a dia. Enquanto isso, os consumidores aproveitam para abastecer seus veículos com preços mais competitivos. Por Radar 104.