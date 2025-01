Concurso Ibama: quais cargos serão ofertados? Edital iminente

O edital do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) é aguardado com grande expectativa, e uma dúvida comum é em relação aos cargos que serão ofertados no certame!

Vale lembrar que, em resposta ao time de jornalismo do Direção, a autarquia informou que o edital está previsto para ser publicado até fevereiro, com as provas sendo aplicadas entre os meses de março e abril.

Além disso, o Cebraspe foi definido como banca organizadora no dia 3 de dezembro, tendo contrato assinado no dia 17/12. Com a contratação da banca, não há impedimentos para a publicação do edital.

Mas afinal, quais cargos serão ofertados no concurso Ibama? Confira, a seguir, todos os detalhes sobre as carreiras!

Cargos e vagas do concurso Ibama

De acordo com o projeto básico, o concurso Ibama irá ofertar 460 vagas de nível superior para os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 130 vagas; e

Analista Ambiental: 330 vagas.

Em relação aos requisitos para os cargos de Analista Ambiental e Analista Administrativo, os candidatos deverão apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área.

A previsão é que as oportunidades sejam segmentadas nas unidades da Federação conforme o quadro abaixo:

Concurso Ibama: atribuições

De acordo com o último edital, as atribuições dos cargos são as seguintes:

Analista Administrativo: Realizar todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ibama.



Analista Ambiental: Exercer as atividades de planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; Monitoramento ambiental; Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.



Os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 8.817,72, valor composto pelo vencimento básico de R$ 5.145,72, com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM) de R$ 3.672,00.

A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

Resumo do concurso Ibama