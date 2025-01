Concurso ICMBio: últimas horas para se inscrever; 350 vagas

As inscrições do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) encerram nesta segunda-feira (27/1)! São ofertadas 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 8.817,72.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18 horas deste 27 de janeiro. Para homologar a candidatura é necessário realizar o pagamento das taxas nos valores seguintes:

Analista Administrativo: R$93,00

Analista Ambiental: R$99,00

A taxa de participação deverá ser paga até o dia 14 de fevereiro de 2025.

Vale lembrar que as inscrições haviam sido encerradas no dia 3 de janeiro, porém, o cronograma do certame passou por retificação, tendo o período de inscrições reaberto no dia 17 de janeiro.

Em razão da reabertura, as provas objetivas e discursiva, que seriam aplicadas no dia 23 de fevereiro, foram adiadas para o dia 30 de março de 2025.

Panorama do concurso ICMBio

Organizado pelo Cebraspe, o concurso ICMBio oferta 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 8.817,72.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Analista Administrativo Região Norte: 10 vagas; Região Nordeste: 10 vagas; Região Centro-Oeste: 10 vagas; Região Sudeste: 10 vagas; Região Sul: 10 vagas; Sede em Brasília/DF: 70 vagas.



Analista Ambiental Região Norte: 50 vagas; Região Nordeste: 25 vagas; Região Centro-Oeste: 25 vagas; Região Sudeste: 25 vagas; Região Sul: 15 vagas; Sede em Brasília/DF: 90 vagas.



Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva para o Cargo 1: Analista Administrativo terão a duração de 4 horas e 30 minutos, já as provas objetivas e a prova discursiva para o Cargo 2: Analista Ambiental terão a duração de 4 horas. As avaliações serão aplicadas nas 27 capitais das Unidades Federativas, no dia 30 de março de 2025.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos para o Cargo 1: Analista Administrativo e 100,00 pontos para o Cargo 2: Analista Ambiental.

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

A prova discursiva para o Cargo 1: Analista Administrativo valerá 20,00 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo de até 30 linhas, a respeito de tema constante dos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo.

A prova discursiva para o Cargo 2: Analista Ambiental valerá 20,00 pontos e consistirá na resposta a uma questão discursiva acerca de situação-problema (estudo de caso), a ser respondida em até 45 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente, conforme conhecimentos específicos para o cargo.

Resumo do concurso ICMBio