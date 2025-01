Concurso MPU: inscrições iniciam nesta segunda-feira; 152 vagas

As inscrições do concurso MPU (Ministério Público da União) iniciam nesta segunda-feira (13/1)! São ofertadas 152 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico do MPU, em diversas especialidades. O salário inicial é de até R$13.994,78.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da FGV, banca organizadora do certame, a partir das 16h deste 13 de janeiro. O período de inscrição será encerrado às 16h do dia 27 de fevereiro de 2025. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, nos seguintes valores:

Técnico do MPU: R$ 95,00

Analista do MPU: R$ 120,00

Vale lembrar que haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593/2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e aos amparados pela Lei nº 13.656/2018, que garante isenção ao doador de medula.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 13 de janeiro e 16h do dia 15 de janeiro de 2025.

As provas objetivas e discursiva, por sua vez, serão aplicadas em 4 de maio de 2025 em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal.

Cargos e vagas do concurso MPU

Como mencionado anteriormente, o concurso MPU oferta 152 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos de Técnico e Analista do MPU. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

Analista do MPU

Atuarial: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Comunicação Social: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Clínica Médica : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Direito: 26 vagas + CR;

26 vagas + CR; Ginecologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Biologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Antropologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Oftalmologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Arquitetura : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Contabilidade : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Economia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia Agronômica: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Perito em Engenharia Civil : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia Elétrica : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia Florestal : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia Mecânica : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Engenharia Sanitária : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Geografia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Oceanografia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Geologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Medicina do Trabalho : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Suporte e Infraestrutura : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Odontologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Psicologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Serviço Social : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Arquivologia : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Junta Médica em Psiquiatria: 1 vaga + CR;

1 vaga + CR; Enfermagem: 1 vaga + CR;

Técnico do MPU

Administração: 26 vagas + CR;

26 vagas + CR; Enfermagem : 1 vaga + CR;

: 1 vaga + CR; Polícia Institucional: 8 vagas + CR.

Confira a distribuição de vagas por estado!

Provas e etapas do concurso MPU

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão Física apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Avaliação Médica apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Programa de Formação Profissional apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório.

A Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões, sendo 30 (trinta) do Módulo I e 50 (cinquenta) do Módulo II, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma correta.

Já a Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada para todos os cargos, exceto para o de Técnico do MPU/Polícia Institucional, consistirá em 1 (uma) Redação, que deverá ser redigida em gênero dissertativo- argumentativo, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, valendo até 40 (quarenta) pontos.

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Analista do MPU, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 8h as 12h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Já a Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Técnico do MPU, exceto de Polícia Institucional, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 15h as 19h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Resumo do concurso MPU