Confira inscrições deferidas no concurso do TJRO que tem mais de 57 mil inscritos

O Instituto Consulplan publicou nesta terça-feira (7), a lista preliminar com a relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para o Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Servidores).

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL

Está disponível:

A lista preliminar dos candidatos com inscrição deferida ou indeferida para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência.

A relação dos candidatos com pedidos de atendimento especial para a realização das provas, indicando se foram deferidos ou indeferidos.

A lista dos candidatos que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas para pessoas negras.

A lista dos candidatos que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas para pessoas indígenas.

Prazo para recursos

Os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar poderão interpor recurso nos dias 8 e 9 de janeiro de 2025, por meio do link que será disponibilizado na página do concurso no site oficial do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br.

Divulgação das listas definitivas

As listas definitivas estarão disponíveis no dia 21 de janeiro de 2025 no mesmo endereço eletrônico.

Recorde de inscrições

O concurso marca um recorde histórico em Rondônia, com 50.325 candidatos registrados e um total de 57.692 inscrições distribuídas em 29 cargos.

Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI)

O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), contendo informações detalhadas sobre datas, horários e locais de prova, estará disponível para consulta e impressão no site do Instituto Consulplan a partir do dia 27 de janeiro de 2025.

Realização das Provas

As provas objetivas de múltipla escolha e a prova discursiva ocorrerão no dia 2 de fevereiro de 2025. Os locais de aplicação incluem a capital, Porto Velho, e as cidades de:

Ariquemes

Buritis

Cacoal

Costa Marques

Guajará-Mirim

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho D’Oeste

Rolim de Moura

São Francisco do Guaporé

Vilhena

Para eventuais dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Atendimento do Instituto Consulplan pelos seguintes canais:

• Menu “Fale Conosco” no site oficial: www.institutoconsulplan.org.br e telefone: 0800-100-4790 (segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, considerando o horário oficial de Porto Velho).