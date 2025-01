Confira quatro jogadores que estão livres para assinar pré-contrato

As negociações no futebol europeu passam por um período importante após a virada do ano: o regulamento da Fifa permite que jogadores em fim de contrato possam assinar um pré-contrato com novos clubes para a temporada seguinte. Neymar e Cristiano Ronaldo são alguns exemplos para este ano.

A temporada do futebol europeu e do Oriente Médio começa a partir de julho e termina em meados de junho do ano seguinte, diferentemente do Brasil, por exemplo, que vai do início ao fim do ano.

Alguns jogadores livres para fazer acordos iniciais a partir deste primeiro dia de janeiro são:

Cristiano Ronaldo

O atacante português de 38 anos tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o final de junho deste ano, mas já pode assinar um pré-contrato com outro clube caso não renove com o time árabe.

Há a expectativa de que Cristiano Ronaldo retorne à Europa, mas ele mesmo chegou a falar em se aposentar na equipe atual.

Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images

Neymar

Também no mundo árabe, Neymar está na mesma situação de Cristiano Ronaldo. O Brasileiro do Al-Hilal, porém, vive período de retorno aos gramados após lesões. O jogador brasileiro teve ruptura de ligamento cruzado em um dos joelhos e, em seguida, uma lesão muscular.

O atacante de 32 anos é especulado, por exemplo, para voltar ao futebol brasileiro.

Yasser Bakhsh/Getty Images

Mohamed Salah

O egípcio Mohamed Salah faz uma temporada de atuações irretocáveis no Liverpool, da Inglaterra. No Campeonato Inglês, por exemplo, ele tem 17 gols e 13 assistências em 18 jogos. No entanto, o jogador ainda não renovou contrato com a equipe atual e está livre para buscar novos contratos.

Marc Atkins/Getty Images

Danilo

O lateral-direito Danilo, que também pode jogar de zagueiro, vive momento de despedida da Juventus, da Itália. O contrato do brasileiro se encerra na metade de 2025 e já foi comunicado que está fora dos planos do técnico italiano Thiago Motta. Portanto, não haverá renovação com a Velha Senhora, e o jogador pode procurar espaço em outro clube.

Reprodução