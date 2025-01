Conheça 5 técnicas de estudos para aprender melhor em 2025

Você tem dificuldade de manter a concentração durante os estudos? Um dos motivos pode ser a técnica usada para estudar. Existem diferentes métodos que podem funcionar mais ou menos para cada pessoa, como o método Cornell ou o SQ3R.

Para saber qual funciona melhor, é necessário testar cada um deles. O professor Jubilut, fundador do Aprova Total, recomenda cinco técnicas para quem quer otimizar os estudos em 2025. Confira:

Leitura Savoring

O estudante deve intercalar a leitura com pausas para reflexão e resumos pessoais. Com essa leitura mais ativa, o aluno estimula o processamento contínuo das informações e torna o estudo mais eficaz.

Método SQ3R

Neste método, o aluno deve fazer seguintes etapas: S (survey ou pesquisar, em português), Q (question, de questionar) e os três Rs (read, ler, recite, recitar, e review, revisar). Dessa forma, os estudantes são guiados desde a identificação das ideias centrais até a consolidação e revisão das informações.

Método Cornell

Para usar o método Cornell, o aluno deve dividir a página em duas colunas. Do lado esquerdo, ele registra as perguntas e, do direito, as respostas ou informações relevantes sobre o tema.

Ao final, ele faz um próprio resumo sobre o tópico estudado.

Curva de Ebbinghaus

Também conhecida como curva do esquecimento, esta técnica destaca a importância da revisão de conteúdo espaçada para a consolidação da memória de longo prazo.

Técnica Feynman

Este método sugere que o estudante estude um conceito novo. Depois disso, ele deve explicar em termos simples para uma criança imaginária, por exemplo. Ao traduzir o conhecimento, o aluno fortalece sua compreensão e facilita a retenção do conteúdo estudado.