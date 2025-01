Corpo de vereador de Estrela que desapareceu há uma semana é encontrado

O corpo de Gerson Adriano da Silva, vereador de Estrela, foi encontrado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conhecido como Gersinho (PSDB), ele estava desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A Polícia Civil confirmou a informação neste sábado.

De acordo com a investigação, o vereador desapareceu enquanto estava a caminho do Litoral Norte, onde faria um serviço de arquitetura, por uma empresa da qual é sócio, a um familiar.

A delegada Shana Luft Hartz afirmou que uma das linhas de apuração trabalha com a possibilidade de extorsão mediante sequestro. A hipótese, no entanto, perdeu força a medida em que não houve nenhum contato dos criminosos com a família da vítima.

Na data em que desapareceu, o vereador teria feito uma transferência de R$ 1,6 mil via Pix. O carro dele foi encontrado na segunda-feira, carbonizado, em Alvorada. Ele não tinha antecedentes criminais.

Leia a nota da Câmara de Vereadores de Estrela

A Câmara Municipal de Vereadores de Estrela, através de seus membros constituídos vêm à público externar o pesar pelo falecimento do Vereador Gerson Adriano da Silva. A comunidade de Estrela perde um representante constituído pelo regramento eleitoral através do voto popular. O Poder Legislativo perde um parlamentar atuante e dedicado. Os vereadores e servidores da Casa perdem um colega e amigo. Os familiares perdem um Pai, Irmão, Tio.