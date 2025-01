O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado esquartejado dentro de um baú em uma casa de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, na manhã de sábado (11/1). O corpo estava dentro de um quarto trancado, com sangue espalhado pelo chão.

Conforme informações da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Canoas, após uma denúncia de homicídio na região. Ao localizar a casa denunciada, os oficiais visualizaram a porta dos fundos do imóvel aberta e com marcas de sangue. Leia reportagem completa no NSC Total.