CRA-AC empossa nova presidência e diretores em cerimônia especial; VEJA FOTOS

No dia 06 de janeiro de 2025, segunda-feira, aconteceu a cerimônia de posse e diplomação do CRA-AC, realizada no Nobile Suites Gran Lumni – Rio Branco, marcando o início de um novo ciclo de gestão com a presença de grandes profissionais e autoridades!

Foi oficializada a posse da presidente Ângela Bessa e do vice-presidente Sender Sil, além da composição das diretorias:

• Débora Gonçalves – Diretora Institucional

• Ana Paula – Diretora Administrativa Financeira (ex-suplente, agora conselheira e diretora)

• Ronildo Araújo – Diretor de Fiscalização e Registro

Diplomação dos Conselheiros:

• Rutemarque Crispim da Silva – Conselheiro Efetivo

• Sender Sil – Conselheiro Suplente (agora empossado como conselheiro e vice-presidente)

• Érica de Sousa Magalhães – Conselheira Suplente

• Dayane Barros de Mello Bezerra – Conselheira Suplente

• Miriam do Carmo Paiva e Silva – Conselheira Suplente (não pôde comparecer e será diplomada na sede do CRA-AC dentro do prazo regulamentar)

Homenagens pelo encerramento de mandato:

• Marco Fábio – Ex-presidente

• Rui Feitosa – Ex-conselheiro

• Ana Paula – Ex-suplente, agora conselheira e diretora administrativa financeira

• Sender Sil – Ex-suplente, agora conselheiro e vice-presidente

• Polliana Rufyno – Conselheira suplente, que não pôde comparecer, mas receberá o certificado de homenagem posteriormente

O evento contou com a presença de importantes autoridades:

• Assurbanipal Barbary de Mesquita – Secretário de Tecnologia

• Ricardo Brandão dos Santos – Secretário de Planejamento

• Guilherme Schirmer Duarte – Secretário Adjunto de Estado de Gestão Administrativa

• Renato Augusto Cabral Ferreira – Secretário Geral da OAB/AC

• Jonathan Santiago – Secretário Municipal de Gestão Administrativa

• José Adriano Ribeiro – Deputado Federal e Presidente da FIEAC

• Patrícia Dossa – Presidente da ACISA

• Edilberto Gomes – Presidente do CRC

