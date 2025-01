Criminosos invadem indústria de castanha, fazem funcionários reféns e levam pertences das vítimas em Rio Branco

Três criminosos armados invadiram e roubaram os funcionários da Indústria de Castanha Tempero do Norte na manhã desta segunda-feira (20). O crime ocorreu no Parque Industrial, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar do 2º Batalhão, três homens encapuzados, dois deles armados e vestidos com uniformes de uma empresa de pneus, invadiram o local e renderam os trabalhadores que estavam selecionando as castanhas em uma sala. Os criminosos roubaram os celulares das vítimas e fugiram em direção ao bairro Cidade do Povo.

Câmeras de segurança registraram os bandidos e o veículo utilizado na fuga, um Vectra cinza. No entanto, a placa não pôde ser identificada. A guarnição realizou buscas pela região, mas até o momento não localizou os suspeitos nem o automóvel.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla), e o caso segue sob investigação para identificar os responsáveis e recuperar os bens das vítimas.

As autoridades pedem que qualquer informação relevante seja comunicada às forças de segurança.

Veja o vídeo: