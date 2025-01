Críticas, palavrão e censura: o polêmico show de Anitta em Copacabana

Um dos shows mais esperados no Réveillon de Copacabana parece não ter agradado. Anitta, que levou uma grande estrutura e muitos dançarinos para o maior palco montado na orla do Rio de Janeiro, dividiu opiniões. A cantora mostrou o repertório internacional, além dos clássicos do início da carreira.

Num determinado momento, a transmissão que era feita simultaneamente pela TV Globo e pelo Multishow, sofreu censura. Ao entoar Capa de Revista, o canal aberto cortou parte da música, que traz palavras como “puta”, “sexo”, “piranha” e “pica”.

“A Globo boicotou a Anitta”, disse uma internauta no X. “A Globo fazendo o papel de varrer pra debaixo do tapete”, observou um segundo. “A Globo boicotou o hit”, falou mais uma. “Eles silenciando ela falando ‘boquete’. Morto!”, debochou outro.

E os comentários não pararam por aí. Muita gente não gostou ouvir palavras de baixo calão logo após a virada para 2025:

“Eu desliguei a televisão, tinha criança na sala”, As câmeras devem ter queimado mostrando isso”, “Show da virada ou show de horrores? Eis a questão” e “Virar o ano num show desse deve trazer um azar dos grandes”, foram as reações negativas.

No entanto, há quem achou que Anitta deu o nome: “Anitta entra na minha casa, entra na minha vida”, “Anitta soberba segue vivíssima”, “O poder de sedução dessa mulher é absurdo. Anitta, você é um acontecimento” e “Anitta batendo no peito e cantando que é ‘puta e todos sabem’, ao vivo na Globo, CINEMA”.

Com um bom humor ácido, a Girl From Rio deixou um recado para os mais de 2,5 milhões de pessoas que acompanharam a festa na zona sul carioca. “Esse ano vai ser sensacional. Sabe por quê? Porque vocês estão passando comigo, gente. Vou jogando minha sorte por tabela pra galera, você aí pegando, porque tô tendo muita, ultimamente, e tá sobrando”, declarou para os fãs.

Depois de incendiar o palco principal, Anitta contou que o réveillon na Cidade Maravilhosa é diferente:

“Incrível! Energia incrível. O ano novo aqui é diferenciado. Não tem como, energia incrível. Milhões e milhões de pessoas, só gratidão”, destacou.

Com muita disposição, Anitta ainda fez outro show depois do Réveillon de Copacabana, na festa Vista, que aconteceu na Marina da Glória.

Assista o momento em que Anitta foi silenciada na Globo: