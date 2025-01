Entre as possibilidades que situam o imaginário erótico das pessoas quando o tema é sexo, há um grupo que é um dos queridinhos: as posições sexuais. Não à toa, o milenar Kama Sutra, com mais de 500 opções de sugestões diferentes, ainda é consumido e segue como uma referência.

Variar nas posições é uma ótima opção para esquentar o sexo com a parceria, logo, nada melhor que começar o ano explorando a sexualidade em toda a sua potência. Para te ajudar a começar 2025 com o pé direito, a Pouca Vergonha elencou 15 posições diferentes para aproveitar, que englobam desde o sexo a três até o anal, que não precisa ser um tabu e pode, desde já, entrar no seu repertório na cama. CLIQUE AQUI para ver as imagens