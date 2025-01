Defensoria Pública anuncia processo seletivo para contratar psicólogo; veja como se inscrever

A Defensoria Pública do Acre está com inscrições abertas para o 1º processo seletivo simplificado voltado para psicólogos. Os interessados têm até o dia 10 de janeiro de 2025 para se inscrever, exclusivamente pela internet. Para participar, os candidatos devem acessar o site oficial da Escola Superior da Defensoria Pública do Acre (https://por.ac.def.br/lo).

Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF e devem ser legíveis. Os documentos exigidos incluem: um documento de identificação com foto, Curriculum Vitae, diploma de conclusão do curso de Psicologia ou equivalente, registro no Conselho de Classe (com declaração de regularidade), além de certificados de cursos e experiências profissionais, se houver. Após a finalização da inscrição, o candidato receberá um comprovante.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: análise curricular e entrevista. A análise curricular, que é eliminatória e classificatória, avaliará a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. A entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório, abordará temas relacionados à atuação do psicólogo na Defensoria Pública.

Estão disponíveis duas vagas imediatas e cinco para cadastro reserva, com lotação em Rio Branco, Acre. A remuneração será de R$ 3.483,92, além de um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, com carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, que deverão comprovar sua condição no momento da inscrição.

O cronograma prevê o encerramento das inscrições em 10 de janeiro de 2025. A lista preliminar de inscritos será divulgada no dia 14 de janeiro, e as entrevistas estão agendadas para o dia 4 de fevereiro. O resultado final será publicado em 14 de fevereiro de 2025. Para mais informações, consulte o edital completo disponível no site da Esdpac ou entre em contato pelo e-mail [email protected].