Designer, empresária e líder associativista Karenna Lima assume novo desafio no gabinete do vereador Zé Lopes

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao empreendedorismo, inovação e associativismo, Karenna Lima passa a integrar a equipe do vereador Zé Lopes. Sua chegada representa um importante passo para o alinhamento do mandato com ações voltadas à diversidade, inclusão e desenvolvimento regional.

Designer e empresária consolidada, Karenna atua há mais de quatro anos no associativismo, ocupando cargos estratégicos nos Conselhos da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), como diretora de planejamento, e no Conselho dos Jovens Empresários do Acre (Conjove), como diretora de comunicação. Nessas funções, destacou-se por sua liderança em iniciativas voltadas ao fortalecimento das comunidades empresariais e culturais do estado.

Também produtora e facilitadora no Instituto Sapien, Karenna se notabilizou pela organização da Gamecon, maior evento de gamificação do Acre, que une educação, tecnologia e criatividade. Sua atuação pioneira posiciona o estado como referência em inovação e incentiva a capacitação de novos talentos locais.

Assumidamente homossexual, Karenna é símbolo de representatividade e diversidade. Sua trajetória reforça a importância de vozes plurais na construção de políticas públicas mais inclusivas e alinhadas às demandas da sociedade.

No gabinete do vereador Zé Lopes, Karenna soma sua expertise em comunicação estratégica e planejamento para impulsionar iniciativas que promovam avanços sociais e econômicos. A expectativa é de que sua experiência contribua para ações ainda mais conectadas às necessidades da população acreana.