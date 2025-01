Dia do Evangélico: veja o que abre e o que fecha no feriado desta sexta-feira no Acre

Nesta sexta-feira (24) será feriado em todo o estado do Acre em razão do Dia do Evangélico, que é celebrado nesta quinta-feira (23), conforme lei nº 3137 de 2016. O funcionamento de órgãos e instituições será alterado.

Os órgãos públicos, como por exemplo, a Organização em Central de Atendimento (OCA), não funcionarão na segunda-feira, retomando o expediente normal na segunda-feira (27).

Os Correios também não estarão funcionando nesta sexta-feira. A suspensão do expediente vale para todas as unidades do estado.

Já os bancos, estes também não estarão abertos, voltando com os atendimentos normalizados na segunda-feira.

Os serviços de emergência, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto-Socorro, não terão as atividades interrompidas, por tanto, funcionarão normalmente na segunda-feira.

O Via Verde também não terá alteração no horário de funcionamento na sexta, com abertura prevista para às 10h e encerramento às 22h.