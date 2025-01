Diretoria do Humaitá define planejamento para estreia na Copa Verde

A diretoria do Humaitá definiu a programação do embarque para a capital de Rondônia, onde fará na próxima quarta (22), a estreia na Copa Verde. O Tourão vai enfrentar o Porto Velho em um duelo único e quem vencer conquistará uma vaga na segunda fase do torneio.

“Viajamos na segunda (21) bem cedo e no período da tarde faremos um treinamento no CT do Rondoniense. Vamos fechar a preparação na terça (22) no Aluízio Ferreira”, afirmou o diretor de futebol do Humaitá, Kinho Brito.

O time enfrenta o Santa Cruz no sábado (18), às 8h30, no CT do Cupuaçu, em um amistoso preparatório para a estreia contra o Porto Velho.

“A relação dos atletas para o jogo contra o Porto Velho será definida pela comissão técnica após o amistoso”, explicou o dirigente.