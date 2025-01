DNIT já tem data para interdição total da ponte sobre o Rio Caeté, na BR-364

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para a interdição total da ponte sobre o Rio Caeté, no km 282,65 da BR-364/AC, em Sena Madureira, a partir do próximo sábado (18). A interdição é uma medida preventiva, necessária após inspeção técnica constatar trincas no bloco de fundações da travessia, ocasionadas por movimentação no talude da margem do Rio Caeté.

Técnicos da autarquia seguem monitorando a ponte e foi declarada situação de emergência. Desta forma, o DNIT segue atuando para poder em breve contratar empresa para realizar os reparos necessários na travessia.

Durante a execução dos serviços de reabilitação da ponte a travessia do Rio Caeté será realizada por meio de balsas. O serviço será gratuito para os usuários e vai ser disponibilizado todos os dias da semana por 24 horas. A embarcação está apta a transportar todos os tipos de veículos, incluindo carretas.