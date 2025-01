Documentário ‘Empate’, sobre o movimento seringueiro nos anos 70 e 80, será exibido nesta quinta em Rio Branco

Uma exibição especial do documentário ‘Empate’, dirigido por Sérgio de Carvalho, acontece nesta quinta-feira, (23), às 19h, no Cine Recreio, em Rio Branco.



A iniciativa será a primeira apresentação do filme na cidade com um novo corte, trazendo uma perspectiva renovada sobre o movimento seringueiro das décadas de 70 e 80, e sua relevância para a Amazônia e o mundo.

O evento é gratuito e faz parte do projeto Cine Miração, que tem como objetivo democratizar o acesso ao cinema nacional e foi contemplado pelo Edital de Audiovisual da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Elias Mansour e da Mandala Produções.

“Contamos com o apoio de vocês para que esta história tão importante alcance ainda mais pessoas”, disse o diretor.

Sobre o documentário

Empate é um documentário que dá voz aos protagonistas do movimento seringueiro das décadas de 70 e 80, no Estado do Acre, refletindo como este momento histórico ecoa ainda hoje na Amazônia e no resto do mundo.