Donizete Pantera chega e participa de café da manhã na Fazendinha

Donizete Pantera, campeão da Libertadores pelo Vasco, desembarcou em Rio Branco e neste sábado, 25, a partir das 11 horas, participa de um café da manhã na Fazendinha. O ex-atacante será o embaixador do Vasco acreano durante a disputa do Campeonato Estadual de 2025 e estará na Arena da Floresta na segunda, 27, para a estreia da equipe contra o Independência.

“Fechamos essa parceria com Donizete para ampliar a divulgação do futebol acreano. Precisamos ter mais investimento e público nas arquibancadas”, comentou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.

Coletivo e recuperação

Erick Rodrigues comanda um treino coletivo com a duração de 30 minutos neste sábado, a partir das 8h30, e define o Vasco para a estreia.

“Vai ser o último treinamento mais forte. Vamos aumentar o descanso dos atletas e focar na estreia”, comentou o treinador.

Catatau regularizado

O lateral esquerdo Catatau foi regularizado e o Vasco terá o elenco completo para o jogo contra o Independência.