Duda Reis diz que está amando ser mãe se declara à filha: “Abençoada”

A influenciadora Duda Reis, que no começo do mês deu à luz sua primeira filha, Aurora, fruto do seu relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes, desabafou na tarde desta quinta-feira (16/01) e abriu o coração sobre a maternidade. A famosa disse que está amando ser mãe e se declarou que sua vida mudou após a chegada da herdeira.

“Queria fazer um desabafo: eu tô amando ser mãe”, afirmou Duda Reis nos stories do Instagram. “Eu olho todo dia essa coisinha aqui e falo ‘Não acredito que eu fiz uma coisinha tão linda, tão abençoada’”, ressaltou, com a filha nos braços.

“Só falta eu explodir de amor, não cabe em mim. Nada é suficiente, porque eu queria engolir ela”, brincou a influenciadora.

Em seguida, Duda Reis afirmou que viu sua vida se transformar após a chegada da primeira filha.

“E o mais doido: eu não consigo lembrar como era minha vida antes dessa coisinha. Eu fico assim, como eu vivi tanto tempo sem você, moça? Eu não consigo entender”, ressaltou Duda Reis, se dirigindo à pequena Aurora.

Exaltou o marido