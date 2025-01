Dupla é presa em flagrante por furto de aparelhos de ar-condicionado em Rio Branco

Renato Barbosa, de 42 anos, e Leonardo Camurça, de 25, foram presos na madrugada desta terça-feira (28) pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, após furtarem aparelhos de ar-condicionado de um prédio da Unimed em reforma. O imóvel está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Conjunto Village Maciel, em Rio Branco.

A ocorrência começou por volta das 3h, quando a guarnição foi acionada para verificar um furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais perceberam movimentações suspeitas em um terreno baldio ao lado do prédio. Durante o cerco à área, Renato Barbosa foi detido ao tentar escapar pulando um muro.

Enquanto isso, as buscas continuaram na área de mata próxima. Leonardo Camurça foi encontrado escondido debaixo de uma moita, junto ao restante dos aparelhos furtados. No total, nove unidades de ar-condicionado foram recuperadas.

De acordo com a polícia, a dupla utilizava um Ford Fiesta prata para transportar os equipamentos. O veículo já havia levado parte dos itens furtados e retornaria para buscar o restante, que estava escondido no terreno. Durante a abordagem, um simulacro de arma de fogo também foi apreendido com um dos suspeitos.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla). A rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação dos bens e na prisão em flagrante dos responsáveis.