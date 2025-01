Durante o fim do ano, PRF não registrou pessoas embriagadas nas estradas do Acre, diz balanço

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta sexta-feira (3), o balanço da Operação Rodovida: Ano Novo, realizada entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, nas rodovias do Estado.

A operação resultou em um aumento de 58,5% no número de pessoas fiscalizadas, com 1.092 abordagens. O total de veículos fiscalizados subiu 78,8%, atingindo 842, incluindo um aumento de 74,5% nos automóveis e 37,9% nas motocicletas. As autuações cresceram 89,9%, com 262 infrações registradas, conforme informou a PRF.

A PRF destacou ainda que os testes de alcoolemia aumentaram 116,9%, com 770 realizados. “Sem registros de detenções por embriaguez, refletindo o sucesso das campanhas educativas”, acrescentou.

Os números apontam também que houve uma redução significativa no número de acidentes.

“O estado registrou uma diminuição de 50% nos sinistros e uma redução de 33,3% nos feridos. Não houve vítimas fatais nem sinistros graves, destacando o sucesso das ações preventivas durante o período festivo”, destacou.