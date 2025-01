Em Cena: Gladson Cameli é o entrevistado do podcast do ContilNet, nesta segunda-feira

O governado Gladson Cameli será o entrevistado do podcast Em Cena, do ContilNet, desta segunda-feita (20).

O bate-papo será às 14h, ao vivo, conduzido pelo jornalista Everton Damasceno.

Entre os assuntos estão as principais obras do governo, planejamento para o futuro e, claro, política. Os acordos serão mantidos, o governo terá mudanças no secretariado este ano? E o senado, é mesmo o próximo passo de Gladson?

O podcast também quer saber “onde anda” o coração do Governador? Afinal, ele está ou não está namorando e quem é a sortuda? Não perca!