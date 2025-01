Em dois anos de governo Lula, Brasil emplaca dois melhores resultados de seu comércio exterior na história 

O setor externo tem sido destaque do governo Lula. Isso é o que aponta o Impulso das Exportações, publicação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), publicado nesta sexta-feira (10/01). Em dois anos de governo, o Brasil emplacou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Em 2023, o Brasil exportou US$ 339 bilhões e, no último ano, US$ 337 bilhões. A variação de menos de 1% se deve à queda dos preços dos produtos exportados, já que o volume embarcado, na verdade, cresceu. Em comparação com anos anteriores, em uma década, as exportações cresceram mais de 50%, passando de US$ 220 bilhões em 2014 para o atual patamar de mais de US$ 330 bilhões.

Quando se adicionam os serviços, o fluxo comercial brasileiro com o mundo, de janeiro a novembro de 2024, chegou a cerca de US$ 700 bilhões – o maior observado para os primeiros 11 meses de um ano ao longo da série histórica. Caso o mês de dezembro mantenha a tendência observada, espera-se que o valor fique próximo dos US$ 760 bilhões, uma marca inédita para o Brasil.

Se, no campo comercial, o Brasil se aproxima da era trilionária, nos investimentos estrangeiros, o país já acumula um estoque de mais de US$ 1,3 trilhão. Segundo a ApexBrasil, a expectativa do mercado é de que o fluxo de investimento direto no país alcance, no ano de 2024, US$ 70 bilhões. Esse valor representará um aumento superior a 10% do capital estrangeiro direto no Brasil, o que demonstra interesse de longo prazo das multinacionais estrangeiras na economia brasileira.

Conforme Jorge Viana, presidente da Agência, “em um cenário mundial de conflitos e altas taxas de juros, os capitais estrangeiros produtivos demonstram confiança no Brasil. No primeiro semestre de 2024, segundo a OCDE, fomos o segundo maior destino de investimentos estrangeiros, atrás apenas dos EUA. Essa capacidade de atrair capitais e de gerar divisas com um comércio exterior que bate recordes é essencial para estabilidade econômica. Seguindo em seu pragmatismo comercial, o Brasil, que trabalha com a China, com os EUA, com a Europa, teremos um ano melhor em 2025. ”

O Impulso das Exportações aponta ainda que, em 2024, o Brasil recebeu mais de 330 anúncios de investimentos diretos greenfield (investimentos produtivos que iniciam novas atividades), que somam US$ 34,6 bilhões e com potencial de geração de mais de 53 mil empregos.

Quer ter acesso a essas informações e muito mais? Acesse o Impulso das Exportações

