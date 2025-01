Empresário acreano causa polêmica ao esconder dinheiro em lixeiras e gera críticas nas redes sociais

O empresário Jeferson Rodrigo, proprietário do Atacadão do Celular, gerou uma grande repercussão nas redes sociais no sábado (11), ao realizar uma ação inusitada.

Ele decidiu esconder cerca de R$ 250 em três locais estratégicos, incluindo lixeiras, e convidou seus seguidores a encontrarem o dinheiro, com a promessa de um prêmio para quem o localizasse.

Na postagem que acompanhava o vídeo da ação, Jeferson explicou que a brincadeira era uma forma de contornar as novas regras do Pix, implementadas pela Receita Federal.

Ele anunciou: “Já que não pode mais Pix, o presente de vocês é em dinheiro mesmo, lindos e lindas. Quem achar grava e me marca”, escreveu o empresário.

Contudo, a iniciativa rapidamente gerou críticas de internautas, que desaprovaram o fato de o dinheiro ter sido escondido em lixeiras. Alguns comentaram que a atitude parecia uma humilhação, enquanto outros questionaram os riscos de alguém revirar o lixo em busca do prêmio, uma vez que pode haver resíduos contaminados ou situações de saúde envolvidas.

Uma crítica apontou que o dinheiro poderia ter sido melhor empregado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, sem expô-los a situações constrangedoras.

Este tipo de ação não é inédito no Acre. No ano passado, o dentista Júnior Nascimento causou polêmica ao enterrar dinheiro em uma rotatória próxima à Havan, o que gerou um processo judicial e críticas similares àquelas que o empresário enfrenta agora.

Apesar das críticas, alguns seguidores se mostraram mais receptivos à ideia, lembrando que a ação poderia representar uma “benção” para quem encontra o dinheiro, destacando que há pessoas que, em situações extremas, podem ver o gesto de forma positiva.

A repercussão continua, e muitos questionam o verdadeiro propósito da ação e as implicações de esconder dinheiro em locais como o lixo.

Veja o vídeo: