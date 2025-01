Após perder espaço no time do Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick pode receber uma chance importante nesta segunda-feira (6/1). O jogador pode ganhar uma vaga na partida contra o modesto Deportiva Minera, equipe da 4ª divisão espanhola, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Rei. Segundo o jornal espanhol As, o jogo pode definir o futuro do atleta na equipe.

Depois de chegar causando boa impressão e criando muita expectativa no torcedor merengue, Endrick acabou perdendo espaço no Real. Com os gols contra o Valladolid, na 2ª rodada do Campeonato Espanhol, e contra o Stuttgart no começo da Champions League, esperava-se que o jovem atacante fosse ter continuidade na equipe, o que não ocorreu. Nos últimos três meses, somando todas as partidas, Endrick atuou em 84 minutos. Nas últimas três oportunidades, o brasileiro acabou passando em branco, sem balançar as redes. Mas a situação pode mudar de figura. Com a expulsão de Vinícius Jr., que pode sofrer um gancho ainda maior, é possível que o jovem ganhe mais minutos em campo. Apesar da situação, Carlo Ancelotti rechaçou qualquer possibilidade de emprestar o jogador.