Energisa realizou a troca mais de 7,3 mil lâmpadas e mais de 200 geladeiras no Acre

O Programa de Eficiência Energética (PEE) garantiu, ao longo de 2024, a troca de mais de 7,3 mil lâmpadas e 238 geladeiras. O objetivo é levar orientação sobre segurança, uso consciente de energia elétrica e realizar a troca de lâmpadas para clientes beneficiados com o programa Tarifa Social. A ação é realizada pela Energisa em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As trocas acontecem no caminhão Nossa Energia, que é equipado com aparelhos modernos e de alta tecnologia, e proporciona experiências sobre conceitos físicos e de eletricidade de forma interativa, globo de plasma, bobina de tesla e a tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética. O programa também promove palestras e a exibição de vídeos educativos sobre segurança e redução de consumo.

“O nosso objetivo é levar orientação para população sobre como consumir energia elétrica sem desperdiçar e reforçar as orientações de segurança. O caminhão sempre fica em um ponto estratégico da cidade”, explica o coordenador de Eficiência Energética da Energisa Acre, Thiago Peres.

Thiago destaca que, além das palestras educativas, também foram realizadas a troca de 7,3 mil lâmpadas fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED que são mais econômicas e tem uma durabilidade maior, além de ser sustentável por não emitir poluentes ao meio ambiente e ainda pode ser reciclada.

“Lembrando que para participar da ação da troca de lâmpadas, é preciso ser cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente”, explica Thiago.

Com as lâmpadas e as geladeiras substituídas pela concessionária no último ano, a estimativa é que foram economizados 1.578 MWh/ano. A energia economiza é suficiente para atender 658 residências com consumo de 200 kWh/mês.

Canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): Gisa

Call Center: 0800 647 7196