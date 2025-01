Estrelas de Hollywood abandonam mansões em meio a incêndios em Los Angeles

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência ao visitar Pacific Palisades. Até a última atualização, os incêndios já tinham destruído ou comprometido mais de 13,2 mil propriedades, incluindo casas, empresas e escolas. As autoridades ainda revelaram que dezenas de veículos foram abandonados, sendo necessário uso de uma escavadeira para retirar os automóveis do caminho e não atrapalhar a circulação de quem está querendo abandonar a área.

