Tayla Paulino Sales Kaxinawá, de 18 anos, aluna da Escola Estadual Jairo de Figueiredo Melo, no município de Jordão, obteve 920 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A estudante indígena da etnia Kaxinawá figura entre as maiores pontuações do estado na edição deste ano.

O Enem 2024, principal meio de acesso ao ensino superior público no Brasil, avaliou os participantes com 180 questões e uma redação cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Tayla superou a média nacional de redação, de 660 pontos.

Segundo a estudante, a preparação para o exame foi estruturada em cinco meses de estudos que incluíram videoaulas, resumos, aulões do projeto Pré-Enem Legal e a resolução de provas anteriores. Ela também destacou a importância do tablet com acesso à internet fornecido pelo governo e o apoio do professor de língua portuguesa Yan Dias, que auxiliou na prática da redação.

“Tive que pausar os estudos por duas semanas para uma viagem, mas voltei ainda mais focada. Treinei redações sobre temas possíveis até o dia da prova”, afirmou Tayla.

Embora confiante em seu desempenho, Tayla admitiu surpresa com o resultado. “Sabia que ia tirar uma boa nota, mas não imaginava que seria tão alta. Estou muito feliz por ter conseguido. Temos que superar as adversidades para realizar nossos sonhos.”

Tayla enfrentou desafios durante sua trajetória escolar, incluindo episódios de preconceito e bullying. Em determinados momentos, seus pais cogitaram tirá-la da escola. Apesar disso, ela continuou dedicada aos estudos e agora planeja cursar Medicina, com o objetivo de contribuir para a saúde de sua comunidade.

“O Enem é uma oportunidade única. Espero que minha história inspire outros jovens indígenas e estudantes de regiões distantes a acreditarem na educação como caminho para transformar suas vidas”, declarou Tayla.