Estuprador tentou levar vítima à força para dentro da mata no Horto Florestal; ela ficou ferida

Um homem de 35 anos foi preso sob acusação de estupro no final da manhã deste sábado (11), no Horto Florestal, localizado no bairro Conquista, em Rio Branco. O acusado foi localizado e detido ainda nas dependências do parque.

SAIBA MAIS: URGENTE: homem é preso no Horto Florestal de Rio Branco acusado de estupro

Segundo informações da vítima, de 27 anos, ela estava caminhando na trilha do Horto Florestal quando foi abordada pelo suspeito. Inicialmente, o homem tentou roubar a mulher, exigindo dinheiro, celular e outros pertences. Em seguida, ele começou a arrastá-la para dentro da mata, com a intenção de estuprá-la. Houve luta corporal, durante a qual a vítima foi agredida fisicamente, sofrendo lesões no rosto, pescoço, tórax, braços, barriga, costas e pernas.

Durante a briga, a mulher conseguiu se afastar do agressor e saiu correndo e gritando por socorro, aproximando-se da região do Igarapé São Francisco. Assustado, o suspeito fugiu em direção à mata.

Funcionários do Horto Florestal prestaram assistência à vítima, que, visivelmente abalada emocionalmente, conseguiu descrever as características do agressor. Pouco tempo depois, o suspeito foi encontrado e preso pela polícia ainda nas proximidades.

De acordo com a polícia, o homem apresentava comportamento eufórico, indicando possível uso de drogas. Ele foi reconhecido pela vítima e por uma testemunha que presenciou parte do crime. A vítima também relatou que teve seu celular roubado durante as agressões. O aparelho foi rastreado, e a última localização registrada indicava o Horto Florestal.

Diante dos fatos e das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla). Após o registro do Boletim de Ocorrência, ele foi transferido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a vítima também compareceu para os procedimentos legais. Na delegacia, verificou-se que o suspeito já possuía antecedentes criminais relacionados à violência contra a mulher.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O policiamento ostensivo no Horto Florestal, administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), da Prefeitura de Rio Branco, é considerado insuficiente. O local deveria ser protegido pela Guarda Municipal, mas, como o município de Rio Branco não possui esse serviço, a segurança é realizada pela Polícia Militar.

Casos de roubo, furto, tentativas de estupro e estupros têm sido registrados com frequência no Horto Florestal, gerando preocupação e pânico entre as famílias que frequentam o local.