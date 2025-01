EUA: Trump decreta fim da cidadania americana por direito de nascença

Como parte de um pacote de medidas anti-imigração, o recém-empossado presidente Donald Trump assinou decreto, nessa segunda-feira (20/1) no qual determina que agências governamentais norte-americanas não emitam mais documentação de cidadania para bebês nascidos de pais que não estejam em situação legal nos EUA.

O que aconteceu?

Donald Trump assinou na noite dessa segunda-feira (20/1) uma ordem executiva para acabar com a cidadania por nascimento .

. A ordem reinterpreta a 14ª Emenda da Constituição, que concede cidadania a todas as pessoas nascidas em solo americano.

O que isso significa?

A cidadania por direito de nascença é um direito garantido na 14ª Emenda da Constituição norte-americana.

O decreto acaba com a cidadania por direito de nascença se a mãe de uma pessoa estiver ilegal nos Estados Unidos e o pai não for um cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal no momento do nascimento da referida pessoa.

Também não terá direito automático a cidadania a pessoa cuja mãe estiver legal nos EUA, mas de forma temporária.

O decreto de Trump documentos que reconheçam a cidadania dos EUA para indivíduos que atendem a esses critérios e nasceram nos EUA 30 dias após a assinatura da ordem.

Em discurso de posse, nessa segunda, o novo presidente dos Estados Unidos declarou emergência nacional na fronteira com o México e anunciou uma série de medidas contra a imigração, entre elas enviar um contingente adicional das Forças Armadas para o local.

Entre as medidas anunciadas por Trump, estão:

Instruir militares a priorizar a fronteira dos EUA e a integridade territorial .

. Acabar com a política de “captura e soltura” , pela qual os migrantes são liberados enquanto aguardam uma audiência sobre seu status de asilo.

, pela qual os migrantes são liberados enquanto aguardam uma audiência sobre seu status de asilo. Acabar com o asilo e fechar a fronteira aos imigrantes que entram ilegalmente.

aos imigrantes que entram ilegalmente. Restabelecer a política de “permanecer no México” – que exige que aqueles que buscam asilo permaneçam no México antes da data de sua audiência de imigração – e construir um muro na fronteira .

– que exige que aqueles que buscam asilo permaneçam no México antes da data de sua audiência de imigração – e construir um . Assinar uma ordem executiva declarando emergência energética nacional .

. Cartéis vão passar a ser considerados “organizações terroristas”.

As ações encerram as políticas de imigração da era Biden e retomam a política “Permanecer no México”. Trump também quer dar continuidade à ideia de construção de um muro na fronteira.