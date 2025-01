Ex-atacante da Seleção Brasileira chega ao Acre para acompanhar estreia do Vasco no estadual

O ex-atacante da Seleção Brasileira, Donizete Pantera, desembargador em Rio Branco, capital do Acre, neste sábado (25).

Ele veio ao estado para acompanhar a estreia do Vasco (AC) no Campeonato Estadual de Futebol. O craque foi recebido pelo elenco do clube, ao lado do técnico Eric Rodrigues, do presidente do clube, Weverton Viana, o Guga, e do presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SaneAcre), José Bestene.

Donizete passou por clubes como Vasco, Botafogo e Palmeiras. Na seleção, ele atuou como atacante entre 1995 e 1998.

O Vasco estreia no Campeonato Estadual do Acre na próxima segunda-feira (27), contra o Independência.

Com informações do Globo Esporte