Ex de Fernanda Torres, Pedro Bial se manifesta após Globo de Ouro

Pedro Bial usou as redes sociais para se manifestar após a premiação de Fernanda Torres no Globo de Ouro, na categoria Melhor Atriz em Drama, pelo seu papel no filme Ainda Estou Aqui. No Instagram, o apresentador exaltou a artista, com quem foi casado no passado.

“Nanda, Fernanda, Fernando, Cláudio. A família do teatro encurta séculos, alonga a vida breve”, escreveu Bial, se referindo não só a atriz, como Fernanda Montenegro, Fernando Torres e Cláudio Torres – mãe, pai e irmão de Fernanda Torres.

Fernanda Torres e Pedro Bial se relacionaram por três anos. O romance começou em 1982, quando a atriz tinha apenas 17 anos e dava seus primeiros passos na carreira. Os dois chegaram a morar juntos. Apesar de ex-casados, a atriz e o apresentador são amigos até hoje. Fernanda, inclusive, já foi entrevistada pelo jornalista em diferentes programas de TV.

E Bial não foi o único ex a parabenizar a artista pelo prêmio. O diretor Gerald Thomas, com quem ela foi casada de 1991 a 1996, também comemorou a conquista. Compartilhando um vídeo do momento em que a artista recebe a premiação, o dramaturgo declarou:

“Parabéns pela vitória, Nanda. Eu sei como isso é importante para você, apesar de sempre ser em nome do cinema brasileiro. Eu sei quem você é!”, afirmou ele na legenda do vídeo. “Hoje eu ri com uma declaração sua. Parei, olhei pela janela… pensei na tua mãe [Fernanda Montenegro] e em flash and crash e ri. Parabéns”, escreveu.

Quem é o atual marido de Fernanda Torres

Após ganhar o Globo de Ouro, em seu discurso, Fernanda Torres citou os dois filhos, além do marido, Andrucha Waddington, que apareceu com lágrimas nos olhos após as palavras, despertando a curiosidade dos fãs sobre a família.

Mas afinal, quem é Andrucha Waddington? O universo dos filmes e atuação é um lugar que o marido de Fernanda conhece bem. Andrucha, de 54 anos, é diretor de cinema e televisão, e tem no currículo filmes como: Os Penetras, estrelado por Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch; Eu Tu Eles, com Regina Casé, além de Vitória, que tem a sogra, Fernanda Montenegro, como protagonista, e estreia no dia 13 de março nos cinemas.

Outro trabalho de destaque do profissional é a série Sob Pressão, uma produção de drama médico exibida pela TV Globo e Globoplay. Andrucha é sócio da Conspiração Filmes ao lado do cunhado Claudio Torres, irmão de Fernanda.

Andrucha Waddington e Fernanda Torres estão juntos desde 1998. Em um período, eles chegaram a ficar separados, mas logo reataram o relacionamento.

Além de Joaquim e Antônio, de 24 e 16 anos, frutos de seu casamento com a atriz, o diretor ainda possui dois filhos mais velhos, totalizando quatro herdeiros. Estes são do primeiro matrimônio com a diretora de arte Kiti Duarte.

E o sobrenome de Andrucha, apesar de diferente, não é tão estranho assim não é mesmo? É que o marido de Fernanda Torres é irmão do diretor de televisão Ricardo Waddington, que foi um dos principais responsáveis pelo setor de entretenimento da Globo. Ele deixou a emissora em 2023 após 40 anos.

Apesar dos mais de 20 anos juntos, Fernanda Torres e o marido são discretos quanto à vida pessoal. Durante a premiação do Globo de Ouro, no entanto, ela fez questão de citá-lo em seu discurso.

“Então, à minha mãe, à minha família, para o Andrucha, para o Selton [Mello], meus filhos, a todos. Muito obrigada ao Globo de Ouro, Michael Barker, Mara, tantas pessoas. Muito obrigada!”, disse a atriz.

Após Fernanda subir ao palco para receber o troféu, um close da transmissão da TV mostrou o diretor emocionado, com lágrimas nos olhos.