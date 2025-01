Ex-Globo acusa Gracyanne Barbosa de roubo: “Certeza absoluta”

Paola Rodrigues deu uma declaração sobre Gracyanne Barbosa que causou espanto nos internautas. A atriz contou que foi roubada pela musa fitness, em um camarim da Record, na época em que trabalhava no programa de Tom Cavalcante. “Certeza absoluta”, disse.

“Eu lembrei de uma história, mas eu não posso, porque vou ser processada. Eu fui roubada, na verdade. Não era fã dela, mas quando trabalhei no Show do Tom, tinha um quadro e eu era uma das poucas mulheres no elenco”, falou.

Paola seguiu: “Então, tinha um camarim feminino e essa convidada dividiu o camarim comigo. Ela fez uma participação nesse quadro. Gente, que fofoca que eu vou falar, hein! E aí eu fiquei até o final da gravação, só que essa pessoa gravou a participação dela e saiu.”

Sumiço da câmera fotográfica

A artista declarou que sentiu falta de um acessório que estava dentro de uma bolsa. “Eu lembro que na época eu tinha acabado de comprar uma Cybershot e a minha era pink. Eu tinha acabado de chegar de viagem e tinha gravação na mesma semana. Nem tinha celular que tirasse foto legal. Acabou o programa, fui abrir minha mala e cadê minha câmera fotográfica?”, questionou.

Rodrigues completou: “Ela é muito famosa. Eu fui na direção, chamei a produtora e falei: ‘Minha câmera estava aqui. Eu tenho certeza absoluta! Mexeram na minha mala. Eu trouxe para tirar foto com a gente, guardei e fui gravar’. A gente foi na câmera de segurança e assistiu hora.”

Câmeras de segurança

Na conversa com o Link VIP, podcast apresentado por Bruno Tálamo e Gizely Bicalho, Paola Rodrigues ressaltou que nenhum estranho passou pelo camarim. “Ele [produtor] acelerou [a câmera de segurança] e ninguém entrou no camarim, então quem roubou foi quem estava no camarim”, concluiu.

Equipe de Gracyanne rebate Paola

A equipe de Gracyanne Barbosa, que está confinada no BBB25, rebateu as acusações feitas por Paola Rodrigues. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria da ex de Belo repudiou a declaração e afirmou que buscará a Justiça.

“Paola narrou ao vivo um episódio supostamente ocorrido há quase 20 anos, no qual, sem apresentar qualquer prova, acusou Gracyanne de ter furtado uma câmera fotográfica durante a participação de ambas no programa humorístico Show do Tom, da Record”, frisava o texto.

O comunicado seguiu: “Mesmo ciente de que suas alegações podem fundamentar uma ação judicial, como reiterado diversas vezes, Paola escolheu expor Gracyanne de forma deliberada e sem qualquer comprovação”.

Por fim, a produção da influenciadora afirmou que “todas as medidas legais cabíveis serão tomadas para a reparação dos danos causados”. Eita!