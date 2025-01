Ex-prefeita deleta Instagram da prefeitura após perder eleições

O novo prefeito da cidade de Timon, no Maranhão, criticou a ex-prefeita Dinair Veloso, na última quarta-feira (1), após a candidata ter deletado o perfil do Instagram da prefeitura depois de ter perdido as eleições.

O novo prefeito foi eleito em 2024 com 44% dos votos contra 39% de Dinair, que tentava a reeleição. Ele relatou a necessidade de criar uma nova conta para a prefeitura no aplicativo, já que a antiga foi excluída pela gestão anterior.

“Ela não deixou nem o Instagram da Prefeitura. O Instagram a gente teve que criar um novo. O Instagram, que é da Prefeitura, não é de uma gestão, caiu. Então tivemos que urgentemente criar um novo para que a população de Timon seja informada das ações da Prefeitura”, declarou.