Fábrica de leite de soja em Rio Branco será inaugurada em fevereiro, diz prefeitura

As obras de construção da fábrica de leite de soja em Rio Branco está em sua fase final e deve ser inaugurada em fevereiro, de acordo com a prefeitura municipal.

Segundo a gestão, o projeto que teve investimento de R$ 1,56 milhão e possui 346 metros quadrados de área construída, é voltado para dar suporte a segurança alimentar de crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A fábrica terá a capacidade para produzir até 8 mil litros de leite de soja por dia, e visa atender escolas da rede pública e unidades de saúde, com a oferta do alimento rico em nutrientes, acessível e adaptado para pessoas com intolerância à lactose.

“O nosso objetivo maior aqui é ar segurança alimentar a quem precisa. As nossas crianças nas escolas, é muito importante que tenha o leite de soja, porque no Brasil inteiro tem esse tipo de trabalho. Nós temos crianças e idosos que estão com deficiência alimentar também, que poderiam ser atendidas”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante visita ao espaço na última quinta-feira (23).

A produção do leite de soja contará com o suporte técnico da Secretaria de Agricultura, responsável pela operação da fábrica. O prefeito ressaltou ainda a possibilidade de incentivar pequenos produtores locais a cultivar soja, com apoio logístico e técnico da entidade.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, garantiu que a obra será entregue até o final de fevereiro, com todos os equipamentos devidamente instalados.

Para Bocalom, com a inauguração próxima, a fábrica representa um marco para Rio Branco, ao aliar inovação, saúde e apoio à agricultura local, contribuindo para uma alimentação mais acessível e nutritiva à população.