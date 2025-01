Família de jogador de futebol baleado após pisar no pé de traficante decide doar órgãos do rapaz

A família de Kauan Galdino Florêncio Pereira, o jogador de futebol de 18 anos baleado na cabeça após se desentender com um traficante durante um baile funk no réveillon, decidiu doar os órgãos do rapaz.

A morte cerebral de Kauan foi confirmada nesta sexta-feira (3). A captação dos rins e do fígado deve ser feita ainda neste sábado (4).

O jovem Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, baleado na cabeça após se desentender com um traficante durante um baile funk no Rio de Janeiro, teve morte cerebral confirmada.

Segundo a investigação, a briga começou após Kauan, que é jogador de futebol amador, pisar no pé de um traficante na madrugada do réveillon em Queimados, na Baixada Fluminense.

‘Tinha dois sonhos: ser jogador e paraquedista’

Ainda antes de saber da morte do filho, o motorista de aplicativo Renato Pereira, fez um desabafo. Ele lembrou dos últimos momentos em que esteve com o filho e contou que, no primeiro minuto de 2025, Kauan recebeu uma mensagem do Exército, onde havia se alistado, indicando que ele iria para uma Brigada de Infantaria Paraquedista.

“Ele passou a virada com a gente. Quando entrou 2025, ele recebeu uma mensagem no telefone dizendo que ele iria para um batalhão para ser paraquedista. Meu filho começou a dançar e pular de alegria. Ele tinha dois sonhos: ser jogador e paraquedista”, contou Renato.