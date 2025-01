Fernanda Torres é a favorita ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama, diz revista americana

Fernanda Torres é a favorita para ganhar o Globo de Ouro 2025 na categoria de Melhor Atriz (Drama), segundo a revista americana Variety. A premiação acontece neste domingo (5) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Entre as seis indicadas, a Variety colocou a atriz brasileira em primeiro lugar, à frente de Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O quarto ao lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).

A revista argumenta que o favoritismo de Fernanda Torres é reforçado por ser a única atriz que o filme compete em outra categoria. “Ainda Estou Aqui” é indicado a melhor filme em língua estrangeira.

O filme dirigido por Walter Salles já faturou sete prêmios, incluindo o de melhor roteiro no Festival de Veneza.

No Oscar, o longa concorre para uma das cinco vagas na categoria de Melhor Filme Internacional. Os selecionados serão anunciados no dia 17 de janeiro.

A transmissão do Globo de Ouro 2025 no Brasil será no canal TNT e no streaming Max.