Filho de Malu Mader e Tony Bellotto ganha cargo na Prefeitura do Rio

Vivendo longe dos holofotes, Antônio Mader Bellotto foi nomeado, na última quarta-feira (15/1), para um cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro.

O filho de Malu Mader e Tony Bellotto será assessor na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, liderada pela vereadora Tatiana Roque (PSB).

Saiba o valor do salário

O rapaz é formado em direto e habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desde 2022. Na função, ele vai receber salário bruto de R$ 11.658.

Antônio trabalhou na mesma secretaria em 2023 e 2024. Ele começou como assistente no mesmo órgão.

Família

Além de Antônio, Malu e Tony são pais de João Mader, que segue a carreira artística como ator. Os dois ainda têm uma irmã, a cineasta Nina, apenas por parte de pai. O casal está junto desde 1990.

Ela é fruto da relação do músico do Os Titãs com a arquiteta Ana Paula Bellotto.