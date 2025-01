Flamengo informa que cinco atletas estão autorizados a negociar com outros clubes; veja nomes

Enquanto não se acertam com outros clubes, os jogadores treinarão em horários alternativos no CT do Ninho do Urubu e terão à disposição toda a estrutura do clube. Os cinco atletas que não fazem parte dos planos do Flamengo para a temporada disputaram as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas não convenceram.

O Flamengo, inclusive, já negocia o empréstimo de Carlinhos ao Vitória. Pablo, que esteve emprestado ao Botafogo na última temporada, Thiaguinho, que passou pelo Treze-PB em 2024, Caio Garcia e Zé Welington ainda não possuem futuros definidos. Com a vitória de ontem sobre o Volta Redonda, o Flamengo entrou provisoriamente no G4 do estadual. O time ocupa a terceira colocação, com sete pontos. O Volta Redonda, que vinha de três vitórias consecutivas, sendo duas delas contra Fluminense e Botafogo, ficou estacionado na vice-liderança com nove pontos. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, no primeiro jogo que o Maracanã sediará em 2025. Será o reencontro do rubro-negro com seu torcedor.